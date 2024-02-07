Ne kadar emekli maaşı alacağım? E-Devlet emekli maaşı hesaplama

Yeni zam oranlarının ardından milyonlarca çalışan, "Ne kadar emekli maaşı alacağım?" sorusuna yanıt arıyor. Yurttaşlar emekli olduklarında ellerine ne kadar emekli maaşı geçeceğini öğrenmek için emekli maaşı hesaplama yöntemlerini araştırıyor. Konuyla ilgili e-devlet emekli maaşı hesaplama ekranı ekranı ise emekli adayı olan yurttaşların sorularına yanıt oldu. Peki, Ne kadar emekli maaşı alacağım? İşte E-Devlet emekli maaşı hesaplama

Emekli maaşı hesaplama | Emekli maaşı üzerinde yaşanan yeni zam oranlarının ardından çalışan yurttaşlar emeklilik hallerinde ne kadar emekli maaşı alacağım sorusunu gündeme getiriyor. Yurttaşlar emekli maaşı hesaplama yöntemlerini araştırırken E-Devlet üzerinden emekli maaşı hesaplama işlemi yapabiliyorlar. Peki, Ne kadar emekli maaşı alacağım? İşte E-Devlet emekli maaşı hesaplama!

Ne kadar emekli maaşı alacağım?

Emeklilik için her ay işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim yatırılıyor. Bu primlerin toplamı 3600 günü aştığında çalışan herkes ne kadar emekli maaşı alabileceğini e-Devlet üzerinden görebiliyor. 2024 ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılan zam artışlarının ardından SGK tarafından yeni veriler sisteme yüklendi. Ne kadar emekli maaşı alacağım sorusunu gündeme getiren yurttaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

E-Devlet emekli maaşı hesaplama

Emekli maaşını e-Devlet üzerinden öğrenmek isteyen yurttaşlar e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama butonuna, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" yazıldığında SGK'liler için "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıklanıyor. Ardından gelen penceredeki bilgilendirme yazısındaki tiki işaretleyip "Devam Et" butonuna tıklanması gerekiyor.

E-Devlet Emeki Maaşı Hesaplama Ekranı için Tıklayınız

Bağ-kurlular için ise arama kısmına "4B Emekli Aylığı Hesaplama" yazılması ve gerekli detayların işaretlenmesi gerekiyor. Bağ-Kurlular 5400 günü doldurduktan sonra olası emekli aylıklarını görüntüleyebiliyor.

Yeni açılan pencerede çalışılan sektör ve bakmakla yükümlü olunan kişi varsa bu seçenekleri de işaretleyip son adım olan 'hesapla' butonunu tıklamak gerekiyor. Son gelen pencere ile; olası emekli maaşı, ek ödeme tutarı, aylık ve yıllık ortalama kazançlar, dönemlere göre aylık bağlanma oranları ve yine dönemlere prim gün sayıları öğrenilmiş oluyor.