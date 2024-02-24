Nefret nesli atağı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın, “Hainlik yapanlara nefret besleyen gençlerin” yetiştirildiği yerler olarak işaret ettiği 4-6 Yaş Kuran kurslarının sayısı arttı. Kurslarda 2017’de 87 bin olan çocuk sayısı, 2024’de 211 bini aştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitimde artan etkinliği, 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kursları ile okulöncesi kademesine kadar indi. MEB ile imzaladığı işbirliği anlaşmalarıyla eğitimin hemen her kademesinde etkin hale getirilen Diyanet, 4-6 Yaş Kuran Kursları’nda yüz binlerce öğrenciye okulöncesi eğitim verdi.

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ

Diyanet’in resmi verilerine göre, 2015 yılında 15 bin 265 olan 4-6 Yaş Kuran Kursları’ndaki öğrenci sayısı, 2022 yılında 168 bin 439’a kadar ulaştı. Pedagogların, “Küçük yaşta çocuklara dini eğitim verilmesi, çocukta geri dönülemez zararlara yol açabilir” uyarısına karşın kursların sayıları da çarpıcı şekilde arttı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 Yaş Kuran Kursları’ndaki öğrenci sayısının ise 211 bini aştığını söyledi. Erbaş’ın öte yandan, Kuran kursu açılışında kullandığı, 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun açılışında “Milletine, devletine hainlik yapanlara karşı içinde ve yüreğinde bir nefret, besleyen gençler olsun” ifadeleri de büyük tartışma yarattı.

Erbaş’ın açıklamalarıyla bir kez daha gündeme gelen 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik Kuran kurslarındaki öğrenci sayısı, bazı yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2017: 87 bin 790

• 2019: 170 bin 513

• 2021: 105 bin 369

• 2024: 211 bin

SORUNLAR YUMAĞI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın açıklaması ile yeniden gündeme gelen 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kurslarına yönelik tespitler ise eleştirilerin haklılığını ortaya koyuyor. İslamcı kimliği ile bilinen İLKE Vakfı’nın kurslara yönelik hazırladığı raporda, şu tespitler sıralanıyor:

• 4-6 yaş Kur’an kurslarındaki öğreticilerin yalnızca yüzde 18’inin üniversite mezunlarından oluşmaktadır.

• Yapılan araştırmalarda öğreticilerin genel olarak öğretim yöntemleri, öğretimi planlama ve düzenleme, öğrencilerin gelişim özelliklerini bilme konularında yeterli olmadıkları, hizmet yılının artmasıyla öğreticilerin, öğretim yöntem ve teknikleri kullanmaları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

• Araştırmada öğreticilerin karşılaşmış olduğu sınıf içi problemler: pedagojik yetersizlik, Kur’an okumaya geçme anlayışındaki farklılıklar, körelme, farklı gelişim özelliklerine sahip öğrencilerin aynı sınıfta olması ve yardımcı anne eksikliği olarak zikredilmektedir.

• Mekanların darlığı, oyun alanlarının yetersizliği ve öğrencilere uygun lavaboların olmayışı da velilerin fiziksel mekânla ilgili eksik bulduğu hususlar arasındadır.

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MİLYONLARCA LİRALIK HARCAMA

Diyanet, büyük önem verdiği 4-6 yaş Kuran kursları için fahiş harcamalara imza atıyor. Başkanlığın okulöncesi ve ilkokul çağındaki çocukların gittiği Kuran kurslarında kullanılacak kitaplar için yalnızca 2023 yılında harcadığı para 2 milyon TL’ye dayanıyor.