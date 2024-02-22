Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ali Erbaş, 'nefret besleyen gençler' istedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Milletine hainlik yapanlara karşı nefret besleyen gençler olsun” dedi.

Güncel
  • 22.02.2024 17:09
  • Giriş: 22.02.2024 17:09
  • Güncelleme: 22.02.2024 17:34
Kaynak: İHA
Ali Erbaş, 'nefret besleyen gençler' istedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir açılışta konuştu.   Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Nefret taşıyan gençler yetiştirilmesini isteyen Erbaş, şu sözleri sarf etti:

“Milletine, devletine hainlik yapanlara karşı içinde ve yüreğinde bir nefret, besleyen gençler olsun. Öyle değil mi? Biz bir kötülük gördüğümüz zaman onu elimizle düzeltmek lazım. Elimizle düzeltemiyorsak dilimizle düzeltmemiz lazım. Dilimizle de düzeltemiyorsak kalbimizle o kötülükten nefret etmemiz lazım. Peygamber Efendimizin verdiği ölçü bu."

Ali Erbaş hutbe eleştirilerine tepki göstermiş: "Laikçi yobazlar"
Diyanet’in ocak ayı harcaması geçen yıla göre iki kat arttı
Diyanetten gizli İskandinav gezisi
Diyanet’in ‘sır İskandinav gezisi’ Meclis gündeminde
Diyanet’in Kuran kursunda yemek adabı: ‘Sol elle şeytan yemek yer’
Diyanette 5 ayda 5. intihar: Bir imam yaşamına son verdi
Diyanet’in 40’ı çıktı: Diyanet bütçeyi aştı 40 milyar TL harcadı
AKPli Külünkten Ali Erbaşa FETÖ soruları
BirGün'e Abone Ol