Ali Erbaş, 'nefret besleyen gençler' istedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Milletine hainlik yapanlara karşı nefret besleyen gençler olsun” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir açılışta konuştu. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Nefret taşıyan gençler yetiştirilmesini isteyen Erbaş, şu sözleri sarf etti:

“Milletine, devletine hainlik yapanlara karşı içinde ve yüreğinde bir nefret, besleyen gençler olsun. Öyle değil mi? Biz bir kötülük gördüğümüz zaman onu elimizle düzeltmek lazım. Elimizle düzeltemiyorsak dilimizle düzeltmemiz lazım. Dilimizle de düzeltemiyorsak kalbimizle o kötülükten nefret etmemiz lazım. Peygamber Efendimizin verdiği ölçü bu."