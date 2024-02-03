Diyanet’in Kuran kursunda yemek adabı: ‘Sol elle şeytan yemek yer’

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2018 yılında verdiği, “Sol elle şeytanlar yemek yer” fetvası kamuoyunda tartışma yarattı. Diyanet, 7-10 yaş grubu Kuran kurslarında, yemeğin sağ elle yenilmesi gerektiğinin anlatılmasını istedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Toplumsal yaşamın tümünü dinselleştiren uygulamaları ve açıklamalarıyla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın skandallarına bir yenisi daha eklendi. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2018 yılında verdiği kamuoyunda infial yaratan, “Sol elle şeytanlar yemek yer” fetvasının bir benzerinin de Kuran kurslarında küçük yaştaki çocuklara anlatıldığı ortaya çıktı.

Pedagogların, “Küçük yaşta verilen dini eğitim, çocuklarda geri dönülemez hasarlar bırakabilir” uyarılarına karşın faaliyetine devam eden 7-10 yaş Kuran kurslarının müfredatı dikkati çekti. Müfredatın, “Değerler Eğitimi” bölümünde öğrencilerin olumsuz etkilenmesine yol açacak konulara yer verildiği öğrenildi.

ADAP VE NEZAKET

Diyanet’e bağlı 7-10 yaş Kuran kurslarının müfredatının, “Değerler Eğitimi” bölümünde, “Adap ve Nezaket” konusu ele alındı. Konu, altı alt başlık halinde müfredata yerleştirildi. Alt başlıklar ise “Yeme-İçme Adabı, Konuşma-Dinleme Adabı, Temizlik Adabı, Cami Adabı, Misafir Karşılama-Uğurlama Adabı, Nezaket Kurallar” olarak sıralandı.

SAĞ EL İLE YEMEK ISRARI

Yeme-İçme Adabı bölümünde ise skandal ifadelere yer verildi. Kuran kursu öğreticilerine kılavuz niteliği taşıyan müfredat kitapçığında yeme içme adabının, “Besmele ile başlama, sağ el ile yeme” ifadeleri ile anlatılması gerektiği kaydedildi. Diyanet’in, “Sağ el ile yemek yeme” öğüdü, 2018 yılında verilen ve kamuoyunda tartışma yaratan fetvayı anımsattı.