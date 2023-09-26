“Nefrete karşı el ele” videosuna ölümlü tehdit: Kaos GL'den açıklama

Kaos GL'nin "Nefrete karşı el ele" teması ile Marmaray'da çekilerek yayınladığı reklam filmi, oyuncularının ve yapım şirketinin ölümle tehdit edilmesinin ardından yayından kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kaos GL, "Uzattığımız eli tutan kimsenin kirpiğine zarar gelmesini istemeyiz. Bu sebeple videoyu yayından kaldırdık. Ancak biz elimizi uzatmaya 29 yıldır olduğu gibi devam edeceğiz. Biliyoruz ki o el havada kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL), Marmaray'da çekilerek "Nefrete karşı el ele" mesajı ile yayımladığı reklam filmini yayından kaldırdığını duyurdu.

Kaos GL'nin sosyal medya hesabı X'ten reklam filminin kaldırılmasına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, reklam filminin, yapım şirketi ve oyuncuların ölümle tehdit edilmesinin ardından yayından kaldırıldığı ifade edildi.

"Biz elimizi uzatmaya 29 yıldır olduğu gibi devam edeceğiz. Biliyoruz ki o el havada kalmayacak" sözlerinin vurgulandığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Nefrete karşı el ele” diyerek paylaştığımız, LGBTİ+’ları hedef alan kamu spotuna karşı dayanışmayı, birlikte yaşamı gösteren gerçek kamunun sesi bir kamu spotu örneği olmasını ümit ettiğimiz videoyu izleyen, elimizi havada bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Maalesef, nefrete karşı videoya bile tahammülü olmayanlar; Kaos GL olarak bizim ne yazık ki alışık olduğumuz bir nefret operasyonunu tekrar devreye soktu. Bu operasyonun bu seferki hedefi sadece biz olmadık. Filmi çeken şirket ve filmde yer alan oyunculara hakaret ve ölüm tehditlerine kadar vardı iş. Uzattığımız eli tutan kimsenin kirpiğine zarar gelmesini istemeyiz. Bu sebeple videoyu yayından kaldırdık. Ancak biz elimizi uzatmaya 29 yıldır olduğu gibi devam edeceğiz. Biliyoruz ki o el havada kalmayacak"

“Nefrete karşı el ele” diyerek paylaştığımız, LGBTİ+’ları hedef alan kamu spotuna karşı dayanışmayı, birlikte yaşamı gösteren gerçek kamunun sesi bir kamu spotu örneği olmasını ümit ettiğimiz videoyu izleyen, elimizi havada bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Maalesef, nefrete… — Kaos GL (@KaosGL) September 26, 2023

NE OLMUŞTU?

Kaos GL'nin sosyal medya hesabından “Nefrete karşı el ele” teması ile reklam filmi yayımlanmıştı.

Reklam filminde, el ele tutuşmuş iki genç kadın kendilerine bakan bir erkeğin rahatsız edici bakışlarını görmesinin ardından ellerini çözüyor. Ardından yan koltukta oturan bir kadın, destek amaçlı diğer iki kadının elini tutuyor.

Ardından vagondaki tüm yolcular el ele tutuşuyor. Yolculardan biri erkeğe de elini uzatıyor ancak erkek kendisine uzatılan bu eli tutmuyor.

Söz konusu reklam filmi, sosyal medyada beğeni ve takdir toplarken bazı gerici medya ve kullanıcıların hedefi olmuştu.

Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Marmaray'da çekilen reklam filmine ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Filmin çekimleri için kurumumuza yapılan 29 Kasım 2019 tarihli başvuruda, bir sosyal medya platformu için reklam çekileceği belirtilmiş, çekilen film 4 yıl sonra farklı bir amaçla gösterime sunulmuştur" denilmişti.

Başvuruyu yapan reklam ajansının ticari bir reklam çekimi yapılacağı algısıyla yanıltıcı beyanda bulunduğu öne sürülen açıklamanın devamında şunlara yer verilmişti:

"Konuyla ilgili olarak 2019 yılında yaptığı başvuruda doğru olmayan beyanlarda bulunan yapımcı ve yapım şirketi nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı ifade ederken kurumsal olarak da izin süreçleriyle ilgili inceleme süreci başlattığımızı kamuoyuna duyururuz. Günde yüz binlerce vatandaşımıza hizmet verirken böyle bir tartışmanın içerisinde olmaktan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız."