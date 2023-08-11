Nejat İşler'in rol aldığı "Kötü Adamın 10 Günü" filmi 18 Ağustos'ta yayınlanacak

Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı üçlemenin ikincisi "Kötü Adamın 10 Günü" filmi 18 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak. Filmin ilki ‘İyi Adamın 10 Günü’ 10 Şubat'ta yayınlanmıştı.

Başrolünde Nejat İşler'in oynadığı "Kötü Adamın 10 Günü" filmi Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Eroğlu'nun aynı adlı romanlarından uyarlanan ve beğeni kazanan üçlemenin ilki "İyi Adamın 10 Günü" filminin ardından ikinci film "Kötü Adamın 10 Günü", 18 Ağustos'ta yayına girecek.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği filmde İşler'in yanı sıra Nur Sürer, Mahir Günşiray, Hazal Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse rol aldı.

Aksiyon, heyecan ve gerilim türündeki filmin hikayesi özetle şöyle:

"Hayatta sahip olduğu her şeyi kaybettikten sonra kötü bir adam olmaya karar veren Sadık, köşkte işlenen tuhaf bir cinayeti çözmeye çalışır. Aksiyon dolu üçlemenin ikinci filminde mafya adamları, ve sadist katillerin karanlık dünyasına bir kez daha adım atmak zorunda kalan Sadık'ı çok daha tehlikeli tuzaklar bekler."

Mehmet Eroğlu’nun romanından uyarlama, Nejat İşler ve Barış Falay’ın başrollerinde olduğu ‘İyi Adamın 10 Günü’ adlı film, 10 Şubat’ta Netflix’te yayınlanmıştı.