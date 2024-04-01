Neredeyse sıfır çektiler

Haber Merkezi

14 Mayıs 2023’te yapılan genel seçimlere Millet İttifakı çatısı altında ve CHP listelerinden katılan DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi 10 milletvekili çıkarmıştı. Dönemin CHP yönetimi, 3 partiye gerçek oy potansiyellerinin çok üzerinde milletvekili kontenjanı ayırdığı için eleştirilmişti.

Muhalefetin seçimleri kaybetmesi nedeniyle tepki toplayan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde varlık gösteremediler.

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde yüzde 2,71 oy alan Saadet Partisinin oyu yüzde 0.99’a geriledi. Saadet Partisi bir ilçede seçimi önde tamamladı.

Türkiye genelinde belediye başkanlıkları seçiminde yüzde 0.23 oy alan DEVA Partisi sadece Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde belediye başkanlığını kazandı.

DEVA Partisi gibi Gelecek Partisi de ilk kez kendi logosuyla yerel seçime katıldı. Türkiye genelinde oyların yüzde 0.06’sını alan Gelecek Partisi hiç belediye kazanamadı.