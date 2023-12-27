Netanyahu'dan Erdoğan'a 'Hitler' yanıtı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik kullandığı "Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den farkı var mı?" ifadesine "Kürtlere soykırım uygulayan Erdoğan bize ahlaki ders verebilecek son kişidir" yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den farkı var mı?" sözlerine yanıt verdi.

"Kürtlere soykırım uygulayan Erdoğan bize ahlaki ders verebilecek son kişidir" diyen Netanyahu, Erdoğan'ın ders verebilecek son kişi olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı, "Erdoğan Kürtlere soykırım yapıyor, hükümetini eleştiren gazetecileri hapsetme konusunda dünya rekorunu kırdı ve bize ahlaki açıdan ders verebilecek son kişi" ifadelerini kullandı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin aktardığına göre Netanyahu basın açıklamasında İsrail ordusunun Hamas'la mücadele ettiğini, Erdoğan'ın ise "onları övdüğünü ve üst düzey yetkililerini ağırladığını" söyledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada Netanyahu'ya yönelik, "Hitler'den garip garip bahsederler, sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den farkı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi" ifadelerini kullanmıştı.