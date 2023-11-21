Netanyahu'dan esir takası açıklaması: "Yakında güzel haberler almayı umuyoruz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşmasında ilerlemeler olduğunu, yakında güzel haberler almayı umut ettiklerini belirtti.

Hamas lideri Heniyye'nin, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da esir takası hakkında konuştu.

İsrail askerlerini ziyaret eden Netanyahu, esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğunu belirterek, "Yakında güzel haberler almayı umut ediyoruz" dedi.

Öte yandan Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam önce 'savaş kabinesini' daha sonra da güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari bugün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında bugüne kadarki 'en yakın noktaya ulaşıldığını', 'kritik ve son aşamaya' gelindiğini belirtmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrailli esirlerin yakınları uzun süredir esir takası konusunda anlaşmaya varılması için eylem yapıyorlardı. İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan bir analist, İsrail’in esir takası anlaşmasına “yeşil ışık” yaktığını ve Hamas'ın yanıtını beklediğini söylemişti.