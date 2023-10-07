Netanyahu 'intikam' dedi: Siviller derhal Gazze'yi terk etsin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm askeri güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan çok sert açıklamalarda bulunarak intikam alacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesiyle Tel Aviv kentinde bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"GAZZE'Yİ TERK EDİN"

Gazze halkına seslenen Netanyahu, "Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız. Hamas ile ilgisi olan herkesi vuracağız.Hamas'ın etrafında olan siviller derhal o bölgeleri terk edin." ifadelerini kullandı.