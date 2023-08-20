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Nevşehir'de iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin ayırdığı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yerel
  • 20.08.2023 23:08
  • Giriş: 20.08.2023 23:08
  • Güncelleme: 20.08.2023 23:12
Kaynak: AA
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Nevşehir'de iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: DHA

Nevşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Herikli Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma daha sonra taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin ayırdığı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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