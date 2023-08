New Horizon amatör astronomları çağırıyor

NASA’nın New Horizon uzay aracı, bu sonbaharda dış güneş sisteminin çok uzağında bulunan Uranüs ve Neptün’ü gözlemlemeyi planlıyor ve amatör astronomları uzay bilimine gerçek katkıda bulunmaya davet ediyor.

Gizem Çoban - @astronomystery

Amatör astronomi, herkesin yapabileceği gökyüzü gözlemlerine, araştırmalara ve edinilen bilgilere verilen astronomi bilimi alt dalı. Astronomi amatör olarak ile uğraşan kişilere "amatör astronom" denir.

Amatör astronom, sadece bir dürbünle ya da yanında gelişmiş aygıtlarla gökyüzü gözlemi yapabilir. Amatör astronomide gözlem yapmak, gök olaylarını anlamak ve kozmolojiye kadar uzanan geniş bir bilim alanında araştırma yapmak esas olandır. Kullanılan gözlem aracının türüne ve gelişmişliğine göre gözlem alanı artar. Bunun yanında amatör astronomi programları da bulunmakta. Bu yazı bilime katkı sağlamak isteyen amatör astronomlara bir duyuru niteliğinde.

Uranüs ve Neptün

NASA’nın New Horizon uzay aracı, bu sonbaharda dış güneş sisteminin çok uzağında bulunan Uranüs ve Neptün’ü gözlemlemeyi planlıyor ve görev ekibi, her iki buz devini aynı anda gözleyecek amatör astronomların daha fazla işin içinde olmasına ve uzay bilimine gerçek bir katkıda bulunmaya davet ediyor. Eylül ayında - Hubble Uzay Teleskobu ile birlikte – New Horizon, renkli kamerasını Uranüs ve Neptün’e çevirecek. New Horizon’ın Dünya’dan 8 milyar kilometreden fazla uzaktaki Kuiper Kuşağı’ndaki konumundan, iki dev gezegenin “arkasından” alınan bu benzersiz görüntüler, yukarıdaki atmosferlere ve her iki gezegendeki enerji dengesine dair yeni bilgiler sağlayacak.

Southwest’ten New Horizons baş araştırmacısı Alan Stern, " New Horizon’ın uzayda topladığı bilgileri Dünya’daki teleskoplardan gelen verilerle birleştirerek, Uranüs ve Neptün’ün atmosferlerinde dönen gizemleri ortaya çıkarmak için modellerimizi tamamlayabilir ve hatta güçlendirebiliriz" dedi. Boulder, Colorado’daki Araştırma Enstitüsü: "16 inç kadar küçük amatör astronom teleskoplarından bile, bu tamamlayıcı gözlemler son derece önemli olabilir." New Horizon ve Hubble, gezegenlerin atmosferlerinin ayrıntılarına ve kayalık çekirdeklerinden gazlı dış yüzeylerine ısı transferine odaklandığında, Dünya’daki gözlemciler Uranüs’teki parlak özelliklerin dağılımını ölçebilir veya Neptün›deki olağandışı parlak özellikleri karakterize edebilir. Ayrıca, bu özellikleri her iki uzay aracından da çok daha uzun süre izleyebilirler.

Amatör astronomlar daha önce dış gezegen gözlem kampanyalarını destekleyerek faydalı veriler üretmişlerdi. Kampanya kapsamında gözlemciler, X (eski adıyla Twitter) veya Facebook’ta #NHIceGiants hashtag’ini kullanarak görüntülerini - ne zaman yapıldıklarına ve hangi filtre geçiş bantlarında olduklarına ilişkin ayrıntılarıyla- yayınlayabilirler. New Horizon ekibi, bu tanımlayıcı hashtag’i kullanarak bu platformlara yerleştirilen görüntüleri ve destekleyici bilgileri görecek ve toplayacaktır. Bulucu çizelgeleri ve gözlem tabloları da dahil olmak üzere kampanyayla ilgili tüm ayrıntılar, New Horizon web sitesinde bulunuyor.

Uranüs ve Neptün’ün Hubble görüntüleri, Eylül ayının sonlarında, archive.stsci.edu adresindeki Mikulski Uzay Teleskopları Arşivi veya MAST’ta herkesin kullanımına sunulacak. New Horizon ekibi, 2023 yılı sonuna kadar uzay aracından Uranüs ve Neptün’ün görüntülerini almayı ve bunları da kullanıma sunmayı planlıyor.