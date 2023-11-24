New York Belediye Başkanı Eric Adams'a cinsel saldırı suçlaması

Seçim kampanyası sırasında usulsüz şekilde Türk hükümeti ve ABD’deki Türklerin sahibi olduğu şirketlerden para alıp almadığı araştırılan New York Belediye Başkanı Adams'a cinsel saldırı suçlaması da yöneltildi.

ABD'de hakkında Türk şirketlerinin de dahil olup olmadığı araştırılan 'yasadışı bağış' soruşturması yürütülen New York'un Demokrat Partili Belediye Başkanı Eric Adams'a cinsel saldırı suçlaması da yöneltildi.

Reuters'ın aktardığına göre ismi açıklanmayan bir kadın, 22 Kasım Çarşamba günü mahkemeye başvurarak Adams'ın 1993 yılında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu bildirdi.

Adams'ın sözcüsü, konuya ilişkin açıklama yaparak, Adams'ın iddiaları reddettiğini ve söz konusu suçlamayı yönelten kişiyi tanımadığını söyledi.

Adams hakkında New York eyalet mahkemesinden yapılan mahkeme çağrısında, "Bu eylemin doğası, cinsel saldırı, darp ve davacının toplumsal cinsiyeti ve cinsiyeti temelli işyerinde ayrımcılık, misilleme, düşmanca iş ortamı ve kasıtlı duygusal sıkıntıya sebebiyet vermek" ifadeleri kullanıldı.

FBI, başka bir soruşturma kapsamında 2 hafta önce Adams’ın cep telefonlarına ve kişisel tablet bilgisayarına el koymuştu. Adams’ın seçim kampanyasında usulsüz şekilde Türk hükümeti ve ABD’deki Türklerin sahibi olduğu şirketlerden para alıp almadığı da araştırılıyor.