Newroz deklarasyonu: Özgürlük ve birlik zamanı

Haber Merkezi

Bu yıl 57’si merkezi olmak üzere yüzlerce yerde kutlanacak olan Newroz Bayramı’nın deklarasyonu açıklandı. DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, deklarasyonunun Kürtçesini okudu.

Deklarasyonda, bu yılki Newroz kutlamalarının “Rabe dema azadî û serkeftinê ye” (Kalk, özgürlüğün ve başarının zamanıdır) şiarıyla yapılacağına dikkat çeken Öztürk “Mezopotamya halkları için baharın başlangıcı, yeniliğin müjdecisi olan Newroz, Kürt halkı şahsında yüz yıllardır süren bir direniş ateşine dönüşmüştür. Kürt halkı, tarihin her anında egemenlere, sömürgecilere, işgalcilere ve soykırımcılara karşı büyük mücadeleler vermiş, bedeller ödemiştir. Kürt halkının kavgası; dünya halklarının, bütün ezilmişlerin ve zulme uğrayanların kavgasıdır. Halkımız için yeni bir doğuşun, yaşamın ve özgür bir geleceğin kıvılcımı olan Newroz, bugün başta Ortadoğu halkları olmak üzere tüm dünya halklarının kendini içinde gördüğü, sahiplendiği ve kutladığı gün olmakla birlikte tekçi, milliyetçi ve cinsiyetçi faşist devlet zihniyetine karşı evrensel mücadeleyi temsil etmektedir.” dedi.