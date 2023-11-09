Neyse ki işgale karşılar!

Dış Haberler Servisi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 33’üncü gününü geride bıraktı. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı, 4 bin 324’ü çocuk olmak üzere 10 bin 596 olarak açıklandı. Gazze kent merkezine girdiklerini açıklayan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bölgedeki sivillere tekrar güneye inmeleri çağrısı yaptı.Hizbullah’ın ise, Suriye’deki askerlerinden 1500’ünü Lübnan’a çağırdığı bildirildi.

İsrail’in Gazze’deki “soykırımına” karşı dünya çapında tepkiler artarken, Tel Aviv ile “sarsılmaz destekçisi” Washington arasında da “işgal” konusundaki çatlak giderek büyüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Gazze’nin güvenliğinin belirsiz bir süre için İsrail tarafından sağlanacağı” sözlerine karşılık ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “başarılı barış süreci için Gazze'de kurulacak yeni hükümetin, Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini” söyledi. Gazze'nin işgal edilmemesi, ya da topraklarının küçültülmemesi gerektiğini ifade eden Blinken, kalıcı barış için Filistin halkının isteklerinin çatışma sonrası "Gazze'de kurulacak yönetimin merkezine dâhil edilmesi" gerektiğine işaret etti.

ATEŞKESTEN BAHSEDİLMEDİ

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen zirvede G7 dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak bildiride “İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu” belirterek Gazze'de “insani ara verilmesi” çağrısı yaptı. Bildiride Gazzeliler için yaşamsal öneme sahip “ateşkese” ilişkin herhangi bir çağrı yapılmadı. Bildiride ayrıca “Kiev’e desteğin sarsılmayacağı” belirtilerek Moskova'ya yaptırımların süreceği ifade edildi.