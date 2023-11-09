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Nihal Olçok, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, üyelikten istifa ettiğini açıkladı. X hesabından kısa bir açıklama yapan Olçok, "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi  kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin." dedi.

Güncel
  • 09.11.2023 00:32
  • Giriş: 09.11.2023 00:32
  • Güncelleme: 09.11.2023 00:37
Kaynak: Haber Merkezi
Nihal Olçok, Gelecek Partisi'nden istifa etti
FOTOĞRAF: AA

Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, üyelikten istifa ettiğini açıkladı. X hesabından kısa bir açıklama yapan Olçok, "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi  kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin." dedi. 

Olçok, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde eski eşi Erol Olçok ile oğlunu kaybetmiş, daha sonra siyasete girmişti. 

Nihal Olçok 2019 yılında Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurduğu Gelecek Partisi'ne kurucu üye olarak katılmıştı. Olçok ailesi ise Nihal Olçok'a tepki göstermişti. 2016 yılının Aralık ayına kadar kendi bekarlık soyadı Süleymanoğlu'nu kullanan Nihal Olçok, daha sonra Olçok soyadını geri almış, Olçok ailesi bu karara çiftin çocuklarının manevi zarar görmemesi için itiraz etmediklerini açıklamıştı.

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