Nijer'de geçiş hükümetinin başına General Tchiani geldi

Batı Afrika ülkesi Nijer'de, kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren askeri grubun yönetime el koymasının ardından Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, geçiş hükümetinin başına geçti.

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, ordunun yönetime el koyması sonrası geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıkladı.

General Tchiani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un askeri darbeyle devrilmesi sonrası geçiş yönetiminin başına geçtiği bilgisini paylaştı.

Tchiani, "Kötüleşen güvelik sorunları nedeniyle askerler iktidarı ele geçirdi" ifadesini kullandı.

Batı Afrika ülkesi Nijer'de, kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) "ismini veren bir grup asker, 26 Temmuz'da, bir karargahta çektikleri ve devlet televizyonu ORTN'de yayımlanan videoda yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Yarbay Amadou Abdramane'nin okuduğu bildiride, giderek kötüleşen güvenlik durumu ve ülkenin içinden geçtiği sosyo-ekonomik kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un devrildiği ve anayasanın askıya alındığı söylenmişti.

Daha sonra askeri birliğin başında Tchiani olduğu belirtilmişti.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nin "sırdaşı" olarak bilinen Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Tchiani, Issoufou'nun görevi 2021'deki seçimlerde Bazum'a bırakmasının ardından da koltuğunu korumayı başarmıştı.