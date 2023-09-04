Nijerya'da seçim sonuçlarına itiraza ilişkin görülecek dava canlı yayınlanacak

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminin sonuçlarına muhalefetin itirazına ilişkin davanın duruşmaları canlı yayınlanacak.

Nijerya'da ana muhalefet partisi olan Halkın Demokratik Partisi'nin, (PDP) 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin açtığı dava canlı yayınlanacak.

Başkent Abuja'daki Temyiz Mahkemesi'nin Yazı İşleri Müdürü Umar Bangari, yaptığı açıklamada, 6 Eylül'den itibaren devam edecek duruşmaların ilgili televizyon kanalları tarafından canlı yayına açık olacağını belirtti.

Ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi'nin (PDP) adayı Atiku Abubakar ve Muhalif İşçi Partisi'nin (LP) adayı Peter Obi'nin avukatları, 22 Mayıs'ta kamu yararı için duruşmaların canlı yayımlanmasını talep etmişti.

Ülkede 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi'nin (APC) adayı Bola Ahmed Tinubu'nun yüzde 37 oyla kazandığı, Abubakar'ın yüzde 29 ve Obi'nin yüzde 25'te kaldığı açıklanmıştı.

Abubakar ve Obi, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları web sitesine gerçek zamanlı yükleyememesi dahil bazı usulsüzlük iddialarıyla Tinubu'nun zaferine itiraz ediyor.

İtirazlara rağmen Tinubu, 29 Mayıs'ta görevine başlamıştı.