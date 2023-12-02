Nilüfer Kent Tiyatrosu "1984" ile İstanbul’da

Kültür Sanat Servisi

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun ödüllü oyunu "1984"ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ev sahipliğinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki gösterimleri bugün saat 15.30’da matine ve saat 20.30’da suare performanslarıyla devam edecek.

Afife Tiyatro Ödülleri’nde "En İyi Oyun" dalı başta olmak üzere 4 dalda ödül alan, Tiyatro Eleştirmenler Birliği tarafından da “Yılın Oyunu” ödülüne değer görülen "1984"ü George Orwell’ın 1984 adlı romanından oyunlaştıran 1984’ü, Murat Daltaban yönetiyor. Oyunda Adem Mülazim, Gizem Güçlü, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, Mert Tiryaki, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu ve Cihat Temel rol alıyor.