Nilüfer’de şimdi tiyatro zamanı

Kültür Sanat Servisi

Nilüfer Kent Tiyatrosu, 2-16 Mart arası baharı tiyatro festivali ile karşılıyor. Nilüfer’deki festivalin açılışı, Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun bol ödüllü oyunu “1984” ile olacak. Festivalin kapanışını ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Deli Dumrul oyunu ile yapılacak.

Programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Cadı Kazanı”, Moda Sahnesi’nin “Şirreti Evcilleştirmek”, Oyun Atölyesi’nin “Kel Diva”, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın “Flu Lysistrata”, Kundura Sahne’nin “Geçen Gün”, Tiyatrokare’nin “Veda”, Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun “Ölümün Tersi Arzudur”, Tiyatro.İN’in “Kim Bu Ben”, Dostlar Tiyatrosu’nun “Bir Delinin Hatıra Defteri”, Kumbaracı50’nin “Öteki Venedik Taciri” oyunları yer alıyor. Oyunlar sonrasında seyirci sohbetleri gerçekleştirilecek.