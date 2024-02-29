Nitelikli dolandırıcılıktan ceza aldı: İhaleye, teşvike doymamış

Nitelikli dolandırıcılıktan hapis cezası alan Abdurrahman Şentürk’ün patronu olduğu Bayburt Grup AKP döneminde en çok ihale alan holdinglerden biri. Adı usulsüzlüklere karışan holding devletten birçok teşvik aldı.

Haber Merkezi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen holdinglerden Bayburt Grup’un patronu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği için hapis cezası verildi. T24’ten Çiğdem Toker’in haberine göre Bayburt Grubu'nun patronu Abdurrahman Şentürk, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılandığı davada, toplam 7 yıl hapis cezasına mahkûm oldu. Abdurrahman Şentürk ile birlikte iştirak halinde suçu işlemekten yargılanan Bayburt Grup Yönetim Kurulu üyesi Güngör Şentürk de resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıla hapis cezasına mahkûm oldu. AKP döneminde en çok ihale alan 10 holdingden biri olan Bayburt Grup’un önde gelen isimlerinin aldığı bu cezalar oldukça dikkat çekti. Aralarında kıdem ve ihbar tazminatları verilmediği için işçilerin yaklaşık 200 gündür direnişte olduğu Agrobay Seracılık’ın da bulunduğu birçok şirketi bünyesinde barındıran holding AKP döneminde birçok kamu ihalesi ve yatırım teşviki aldı. Ayrıca holdingin ismi bu olaydan önce de birçok usulsüzlükle gündeme gelmişti. Bayburt Grup

İnternet sitelerinde yer alan bilgilere göre kamudan birçok ihale alan holdingin devam eden bazı projeleri şöyle:

• Trabzon Aşkale Köprü ve Tünel Yapım İşi

• Gayrettepe İstanbul Yeni Havalimanı Metro İnşaatı

• Ankara İzmir Hızlı Tren Projesi İnşaatı

• Filyos Limanı İnşaatı

• Tamamlanan projelerden bazıları ise şöyle:

• Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu

• Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu

• Ayvacık-Edremit- Havran Devlet Yolu

• Çankırı-Ankara Yolu

TEŞVİKE DOYMAMIŞ

Aldığı ihalelerin yanı sıra Bayburt Grup’a yatırım teşvikleri de verildi. Örneğin firma 2017’de Metalden mamül oto korkuluk üretilmesi için sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası teşvikleri verildi.

Bayburt Grup’a geçen yıl nisan ayında ise İzmir Bergama’da enerji-elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı için aynı bölgeye yapacağı 3 farklı yatırım için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 Yatırıma Katkı Oranı ve 6 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi katkısı teşvikleri sağlandı. Bayburt Grup bünyesinde faaliyet gösteren Özgün Yapı ise yine aynı bölgeye enerji-elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı için aynı şekilde 3 farklı yatırım için benzer teşvikler aldı. Yine geçen yıl ocak ayında 2 farklı yatırım için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 6 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 70 vergi indirimi ve yüzde 30 yatırıma katkı oranı teşvikleri verildi. Aynı teşvikler Agrobay Seracılık’ın elektrik enerjisi üretimi için de verildi.

∗∗∗

SAHTE BELGEYLE REFERANS

Bayburt Grup Türkiye’de aldığı devasa ihaleler için Azerbaycan’da yaptığı işleri referans olarak göstermişti. Ancak holdingin referans olarak gösterdiği işlerden birinin sahte olduğu iddia edilmişti. Holdingin referans olarak gösterdiği işlerden biri “Dübendi Havalimanı.” Azerbaycan’da küçük bir kasaba olan Dübendi’de herhangi bir havalimanı yok. Ancak Bayburt Grup buraya havalimanı yaptığını öne sürmüştü. Cumhuriyet’ten Murat Ağırel ise Yine holdinge bağlı Özgün Yapı adlı firmanın da 2010 yılında Dünya Bankası kredisiyle ihale edilen ve yapımı tamamlanmayan Bakû-Büyükkesik arası demiryolu yapımı inşaatının 2004-2006 arasında Azerbaycan’daki ortakları Azer İnşaat tarafından bir belgeyi referans olarak sunduğunu yazmıştı.

3 KEZ ERDOĞAN’DAN ÖDÜL

AKP döneminde büyüyen holdingin patronu Abdurrahman Şentürk’ün Erdoğan’la yakın ilişkileri bulunuyor. Şentürk, 2015, 2017 ve geçen yıl olmak üzere Erdoğan’dan üç kez ödül aldı. Erdoğan geçen yılki ödül töreninde şu konuşmayı yapmıştı: “10 yılda küresel müteahhitlik hizmetleri sektörünün en az yüzde 10’unda hatta yüzde 15’inde söz sahibi olmamızın önünde hiçbir engel yok. Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi, ülkemizi sektörün zirvesine çıkarmanızı bekliyorum.”