Norveç, İsrail'in Gazze ablukasını kınadı

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, İsrail'in Gazze ablukasını kınadıklarını ifade etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Norveç'te yayın yapan NRK Radyosu'nda İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Huitfeldt, İsrail'in Gazze'ye yönelik 'topyekûn abluka'sını kınadı.

Norveç'te yayın yapan NRK Radyosu'na konuşan Bakan Huitfeldt, "İsrail, kendisini savunma hakkına sahiptir ama tüm yöntemleri kullanamaz. Bu ablukayı kınıyorum çünkü bu kadar çok insandan (Gazze'yi) terk etmelerini isteyince bunların gıda ve ilaçları da yokken kınamalısınız" ifadelerini kullandı.

Bakan Huitfeldt, dün yaptığı yazılı açıklamada da İsrail'in Gazze'de elektrik, su, gıda ve diğer zaruri ihtiyaçlara erişim dahil tam kuşatma uygulamasını 'kabul edilemez' olarak nitelendirmişti.

Hayatını kaybeden Filistinli ve İsraillilerin ailelerine başsağlığı dileyen Norveçli Bakan, şöyle konuşmuştu:

"Gazze'deki yıkımın boyutu çok büyük. Çok fazla sayıda sivil öldürüldü. İsrail'in topyekûn ablukası, kapatılan sınır geçişleri ve devam eden İsrail saldırıları düşünüldüğünde Gazze'deki sivillerin gelecek günlerde daha da büyük zorluklarla karşılaşacağından korkuyorum. Şiddeti acilen durdurup gerilimi azaltmak gerekiyor. Uluslararası insan hakları hukukuna saygı duyulmalı. Tüm siviller korunmalı. Durumun daha da tırmanmasına katkı yapacak bütün eylemlerden uzak durulmalı. Tüm tarafları askeri değil diplomatik araçları kullanmaya çağırıyorum."