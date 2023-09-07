Novak Djokovic ABD Açık’ta yarı finale çıktı

Spor Servisi

New York kentindeki sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta 9. güne tek erkekler ve tek kadınlarda çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen dünya 2 numarası Sirp oyuncu Novak Djokovic ile dünya 47 numarası Ben Shelton zorlanmadan yarı finale çikarak rakip oldular. Tek kadınlarda ise dünya 6 numaralı seribaşı ABD’li Coco Gauff ile dünya 10 numarası seribaşı Karolina Muchova rakiplerini turnuva dışı bıraktılar. İki tenisçi yarı finalde karşı karşıya gelecekler.