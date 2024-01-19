Nüfus yoğunluğu 5 ilden fazla: Türkiye’nin en büyük mahallesi için 24 aday yarışacak

Nüfus yoğunluğu ile Bayburt, Dersim, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis'i gerisinde bırakan Diyarbakır'daki Bağcılar Mahallesi muhtarlığına 24 isim talip oldu. Yerel seçimlerde 24 aday Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarı olmak için yarışacak.

149 bin 194 kişilik nüfusuyla, yoğunluk olarak 5 ilden büyük olan Bağcılar Mahallesi'nde, 24 isim mahalleyi yönetmek için yarışıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Bağcılar Mahallesi, 149 bin 194 kişi nüfusuyla Türkiye’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi ünvanına sahip.

Mahalle; Türkiye İstatistik (TÜİK) Kurumu verilerine göre 84 bin 241 nüfuslu Bayburt'u, 84 bin 366 nüfuslu Dersim'i, 92 bin 481 nüfuslu Ardahan'ı, 144 bin 544 nüfuslu Gümüşhane'yi ve 147 bin 919 nüfuslu Kilis'i geride bırakıyor.

Şimdiye kadar 24 muhtarın talip olduğu mahallede adaylardan biri olan Orhan Sarı, Bağcılar Mahallesi'nin nüfusuyla 5 ilden büyük olduğunu söyledi.