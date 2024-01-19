Yerel seçimler: Ankara anketi AKP'yi üzdü

Gazeteci Deniz Zeyrek, AKP'nin Ankara özelinde yaptırdığını belirttiği bir anketin sonuçlarını paylaştı. Zeyrek, 16 bin kişiyle yapılan ankette, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan memnun olanların oranının yüzde 64, Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranının ise yüzde 55 civarında olduğunu söyledi.

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AKP'nin Ankara için yaptırdığı bir seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

FOX'ta "Çalar Saat" programına konuk olan Zeyrek, yerel seçimlere ilişkin bir kulis bilgisi aktaracağını söyledi.

AKP'nin Ankara için bir anket yaptırdığını, 16 bin kişinin katıldığı ankette Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik memnuniyet oranının yüzde 64 olduğunu belirten Zeyrek, aynı ankette Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranının da yüzde 55 civarı olduğunu belirtti.

Zeyrek, İlker Karagöz'ün "Türkiye'de 1 Nisan sabahı net olan şehir Ankara gibi görünüyor" sözlerine de "Evet öyle görünüyor" şeklinde yanıt verdi.

Mansur Yavaş'ın yerel seçimlerdeki rakibi AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok.