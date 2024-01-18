Nükleer riske dair tek adım bariyer

İzmir Gaziemir’de radyasyon yayan eski fabrika ile ilgili CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın’ın soru önergesine verilen yanıtta alanın güvenlik bariyerleriyle çevrildiği belirtildi. Taşkın, halk sağlığının ciddiye alınmadığını dile getirdi.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan ve 13 yıl önce çevreye zarar verdiği için kapatılan akü geri kazanım fabrikası sahasındaki radyoaktivite bulaşmış atıkların temizlenmesi ile ilgili CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın tarafından verilen soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan yanıt geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan gelen yanıtta, Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış alanların Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında söz konusu alanda radyoaktif kirliliğin giderilmesi işlemlerine 2023 yılının Ağustos ayında başlanacağı ve çalışmaların 2024 yılı Haziran ayında tamamlanacağı belirtildi.

Yanıtta ayrıca çevresel iyileştirme faaliyetlerini, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından 2022 yılında yetkilendirilmiş olan EKOVAR Çevre Grup geri Dönüşüm Atık Depolama İnş. Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. şirketi yürüttüğü ifade edildi. EKOVAR’ın verdiği bilgiye göre, yetkisiz kişilerin girişini engellemek için alan güvenlik bariyerleriyle çevrelendiği ve güvenlik kameraları yerleştirildiği belirtildi.

Taşkın, “Görülüyor ki ağustos ayından bugüne geçen zamanda kayda değer bir çalışma yapılmış değil. Halk sağlığını ilgilendiren böyle bir konunun ciddiye alınmıyor oluşu kaygı vericidir. Önümüzdeki aylarda gelişmeleri yakından takip edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.