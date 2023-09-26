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Nuri Bilge Ceylan'dan Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nuri Bilge Ceylan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kültür Sanat
  • 26.09.2023 11:10
  • Giriş: 26.09.2023 11:10
  • Güncelleme: 26.09.2023 11:12
Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Bilge Ceylan'dan Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret
Fotoğraf: x.com/MehmetNuriErsoy

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Bakanlık’ta yapılan görüşmenin ardından Ersoy, Ceylan ile sinema sektörünün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Sayın Nuri Bilge Ceylan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

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