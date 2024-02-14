O barikatlar yıkılır

Avrupa’nın ardından Hindistan’da da çiftçiler ayakta. Nisanda seçime gidecek ülkede başkente yürüyen çiftçilere karşı polis yolları kapattı. Hint çiftçiler iki yıl önce de başkenti kuşatmış ve Modi yönetimine geri adım attırmıştı.

Dış Haberler

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan 1,5 milyar nüfuslu Hindistan’da çiftçiler iki yıl aranın ardından yeniden ayağa kalktı. Ürün fiyatları konusundaki taleplerini karşılamayan hükümeti protesto etmek için başkent Yeni Delhi'ye doğru yürüyen binlerce çiftçiye karşı güvenlik güçleri alarma geçti. Narendra Modi yönetimi, Yeni Delhi'ye doğru yürüyen çiftçilerin eylemini engellemek için kentin girişlerine dikenli teller, çiviler ve beton bloklardan oluşan bariyerler kurarak şehrin giriş noktalarını kapattı.

Ayrıca başkentte büyük toplantılar yasaklanırken komşu eyalet Haryana'nın bazı bölgelerinde internet hizmetleri askıya alındı.

İKİ YIL ÖNCEKİ GİBİ

Ülkede binlerce çiftçi, yine ürün fiyatlarının güvence altına alınması talebiyle 2021’de yaklaşık bir yıl süren bir protesto eylemi düzenlemiş ve kentin dış mahallelerinde kamplar kurarak yolları bloke etmişti.

Protestolar, Başbakan Narendra Modi’nin protestoları tetikleyen tartışmalı tarım yasalarını geri çekmesinden iki yıl sonra tekrar gerçekleşiyor. Yürüyüşlerine kuzeydeki Haryana ve Pencap eyaletlerinden başlayan binlerce çiftçi, tüm tarım ürünleri için garantili asgari destek fiyatı istiyor. Çiftçi sendikaları, daha fazla devlet desteği sağlamak ya da mahsulleri asgari bir fiyattan satın almak için yasalarla desteklenen garantiler talep ediyor.

Çiftçiler ayrıca hükümete gelirlerini iki katına çıkarma vaadini yerine getirmesi için baskı yapıyor.

Hükümet, ekim sezonunun başında bazı temel ürünler için asgari satın alma fiyatı açıklamıştı.

GERİ ADIM ATMIŞTI

Tarım yasalarının 2021’de geri çekilmesi Modi hükümeti açısından büyük bir geri adım olarak görülmüştü. Keza hükümet, o dönemde tüm çiftlik ürünleri için destek fiyatları sağlamanın yollarını bulmak üzere çiftçilerden ve hükümet yetkililerinden oluşan bir panel kuracağı vaadinde bulunmuştu.

Ancak o zamandan beri çok sayıda toplantı yapılmasına rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Hindistan, nisan ayından başlayarak mayıs ayına kadar devam edecek bir ulusal seçim sürecine giriyor. Başbakan Modi'nin üçüncü dönemi kazanmasının beklendiği seçimler öncesinde başlayan eylemler iktidarı sarsacak. Ülkede çiftçiler, en etkili oy blokunu oluşturuyor.

BARİKATLAR AŞILACAK

Bir çiftçi grubu lideri olan Sarwan Singh Pandher, yaptığı açıklamada "Sorunlarımızın da diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz. Ama hükümet bir şey yapmazsa biz ne yapabiliriz? Buna mecburuz." diyerek gerekirse barikatların aşılacağını söyledi. Ayrıca Pandher, çiftçi grubu liderleri ve bakanlar arasında yapılan görüşmelerde temel talepler konusunda herhangi bir uzlaşma sağlanamadığını belirterek hükümetin karar vermeyi reddettiğini söyledi.

Bazı çiftçi ve işçi sendikaları da cuma günü ülke çapında grev ilan etti.