O telefonu bırak!

Akıllı telefonların sosyal ilişkileri zayıflatmasına karşı ilk adım Fransa’daki bir kasabadan geldi. Yapılan oylamayla kamusal alanda akıllı telefon kullanımı yasaklandı. Sonucu ise tüm dünya merak ediyor.

Haber Merkezi

Akıllı telefon salgın gibi hayatımıza girdi. Bir toplu taşıma aracına binildiği anda yolcuların büyük bölümünün yaptığı ilk şey telefona sarılmak oluyor. Okumak, yazışmak, sosyal medyada gezinmek, oyun oynamak, film izlemek ya da müzik dinlemek, telefonla seçenek bol. Arkadaş buluşması ya da aile ziyaretinde de bir anda gruptaki hemen herkesin "telefonuyla oynadığı" görüntüler az değil. Gidilen bir konser ya da sergide de durum farklı değil. Konseri takip edenlerden çok kayda alan var. Yaşanan riskin farkına varan Fransa’nın kuzeyindeki Seine-Port kasabasında belediye başkanı Vincent Paul-Petit, kamusal alanda akıllı telefon kullanımını yasakladı.

“EKRAN KARARTMA”

İHA’nın haberine göre Seine-Port kasabasında hafta sonu, kamusal alanda cep telefonu kullanımına ilişkin oylama yapıldı. Akıllı telefon kullanımı kamusal alanda yasaklandı. Alınan kararla birlikte halk, kasaba sokaklarında, mağazalarda, kuaförlerde veya parklarda akıllı telefon kullanamayacak, kafe ve restoranlarda yemek yerken, çocuklarını okul önünde beklerken cep telefonlarıyla vakit geçiremeyecek. Kasaba sokaklarında kaybolanların ise telefonlardaki uygulamaları kullanarak yol bulmaları yasak. Bunun yerine o bölgedeki kişilerden yol tarifi istenmesi öneriliyor. Esnaflardan camlara uyarılar yapıştırmaları ve müşterilerden kibarca telefonlarını bırakmalarını istemeleri talep ediliyor.

Aynı oylamada çocukların ekran kullanım sürelerine ilişkin bir yönetmelik de kabul edildi. Buna göre çocuklar sabah saatlerinde ekrandan herhangi bir şey izleyemeyecek, yatak odalarında ekran bulunmayacak, yatmadan önce veya yemek sırasında bir şey izleyemeyecek. Ebeveynlerin çocuklarının 15 yaşına kadar akıllı telefon kullanmayacağına ilişkin yazılı taahhütte bulunması durumunda belediye, çocuklara eski tip internetsiz cep telefonu verecek.

Karar gereği bir ceza uygulaması olmayacak. Belediye Başkanı Paul-Petit yaptığı açıklamada, "Amacımız sosyal yaşamı telefon istilasından korumak. Sokakta yürüyen gençlerin neredeyse hepsinin elinde telefon var. Teşvik ve farkındalık oluşturmayı istiyoruz" dedi.