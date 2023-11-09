Öcalan'ın mektubunu okuduktan sonra açığa alınan akademisyen görevine döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuması ile gündeme gelen ve “terör örgütü liderini övmek” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Munzur Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevine döndü.

2019 yerel seçimleri öncesi İmralı adasına giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen ve Öcalan'dan getirdiği "Kamuoyuna Duyuru" metnini açıklayan Munzur Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre soruşturma sırasında Munzur Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 4 Ekim 2023'te açığa alınan Özcan, soruşturmanın tamamlanmasının ardından üniversitedeki görevine döndü.

Hakkında açılan adli ve idari soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının ardından 30 Ekim Pazartesi günü göreve başladığını belirten Özcan, sürece dair şunları söyledi:

“Durum geçiciydi çünkü hakkımda açılan soruşturma, savcılığın soruşturmasına istinaden olmuştu. Savcılık takipsizlik kararı verdi ve göreve geri döndüm. Hakkımda söylenen şeyler iyi niyetle açıklanabilecek şeyler değil. Çünkü hakkımda yapılan ihbar/iddia üzerine ben de şunu dedim: 'Sözünü ettiğiniz Öcalan'ı 30 yıldır çalışırım ve anlatırım. Anlatmak ile övmek arasında herhalde bir yakınlık yok. Benim 30 yıllık anlatımım içerisinde Öcalan'ı övdüğüme ya da örgütün propagandasını yaptığıma dair bir cümle getirin bana, şimdiye kadar yaptığım her şeyi tersine çevireyim. Onlar da biliyorlar ki yok."

"ÇALIŞMALARIM DEVAM EDİYOR VE ASLA VAZGEÇMEM"

“Benim işim barış; şiddetle siyaseti, zor ile siyaseti bitirmek” diyen Özcan şöyle devam etti:

"Türkiye 100 yıllık bir sorunun 40 yıllık en çatışmalı dönemini yaşadı. Öcalan da 'Biz 90’lı yılların ortalarından beridir silahlı mücadeleyi yanlış yaptık. Başka etkili siyaset imkânları vardır’ der. Bu çatışmadan beslenenler, nemalananlar, ‘aş-ekmek’ bulanlar ihbar ediyor bizi. Biz, şiddetsiz, savaşsız, terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesi buna bağlıdır. Çalışmalarım devam ediyor ve asla vazgeçmem. Benim işim ‘doğru bilgi aşkı’ ile insanları bir yere getirmektir. Hakkımdaki ilk ihbar değil bu, son da olmayacaktır."