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ODTÜ'lüler Rektörlük önünde: Devrim'i alana kadar nöbetteyiz

Bugün okulda büyük bir yürüyüş düzenleyen ve sonrasında TBMM'de açıklamalar yapan ODTÜ öğrencileri, üniversite yönetimiyle görüşme taleplerinin yanıtsız kalması üzerine Rektörlük önünde nöbete başladı. Burada çadır kuran ODTÜ öğrencileri "Devrimi alana kadar terk etmiyoruz" diyerek tüm öğrencileri nöbete çağırdı.

Güncel
  • 24.04.2024 21:23
  • Giriş: 24.04.2024 21:23
  • Güncelleme: 24.04.2024 21:54
Kaynak: Haber Merkezi
ODTÜ'lüler Rektörlük önünde: Devrim'i alana kadar nöbetteyiz

ODTÜ'de rektörlüğün Bahar Şenliği'ni iki güne indirmesine ve Devrim Stadyumu'nun şenlik için kullanımını yasaklamasına tepki sürüyor.

Bugün okulda büyük bir yürüyüş düzenleyen ve sonrasında TBMM'de açıklamalar yapan ODTÜ öğrencileri, üniversite yönetimiyle görüşme taleplerinin yanıtsız kalması üzerine Rektörlük önünde nöbete başladı. Burada çadır kuran ODTÜ öğrencileri "Devrim'i alana kadar terk etmiyoruz" diyerek tüm öğrencileri nöbete çağırdı.

ODTÜ öğrencileri Devrimden vazgeçmiyor
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