ODTÜ’lüler emektar işçilerine sahip çıktı

ODTÜ'de 20 yıldır çalışan Serdal Delibal'ın hırsızlık bahanesiyle işten çıkarılması üniversitede protesto edildi. Öğrenciler, “Serdal abi işe iade edilmeli” diye konuştu.

Haber Merkezi

ODTÜ yemekhanesinde 20 yıldır çalışan Serdar Delibal'ın hırsızlık bahanesiyle "kod 46"ya tabi tutularak işten çıkarılması protesto edildi. Olayın şahitleri olmasına rağmen Delibal'ın jet hızıyla işine son verildiğini belirten öğrenciler, “Serdal abi, açtığı davayı kazanacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz ODTÜ öğrencileri olarak her birimize iyiliği dokunmuş Serdal abimizin yanındayız” dedi.

DELİBAL YALNIZ DEĞİL

Fizik Çimleri önünde dün yapılan açıklamada, “Yemekhane işçilerini yıllardır kötü koşullarda, az sayıda personeli büyük bir sömürüyle çalıştıran ODTÜ rektörlüğü şimdi de 20 yılı aşkın süredir yemekhanede çalışan, tüm ODTÜ öğrencilerinin gönlünde taht kurmuş Serdal abiyi hukuksuzca son zamanlarda işçilere karşı bir sopaya dönüşmüş olan kod 46 ile işsizlik maaşı ve tazminat hakkını gasp ederek işten attı” denildi. Delibal’ın mesai bitimi sonrası öğrenciler aç kalmasın diyerek birçok kez pide yapıp dağıttığı belirtilen açıklamada, “İşten çıkarılana kadar anahtarına sahip olduğu bir yerden mesai saatlerinde malzeme çıkarmakla suçlanmaktadır. Şahit varken ‘sözde hırsızlık’ yaptığının düşünülüp işine son verilmesi en hafif tabiriyle rektörlüğün fırsat kollamasıdır. Delibal, işini hakkıyla yapan, hatta bunun ötesinde tüm öğrencileri ailesi olarak gören bir insandır." ifadelerine yer verildi. Delibal’ın muhalif bir duruşu olması nedeniyle işine son verildiği de kaydedildi.