OGM’den orman yangınlarında kullanılan İHA’ların kiralanmasına ilişkin açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına müdahalede kullanılan İHA’ların kiralanması hakkındaki haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, Baykar ile imzalanan İHA sözleşmesinin dünyadaki benzeri uçuş hizmetlerinin altında olduğu savunularak "Sözleşme bedeli fahiş olmaktan çok uzaktır" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) yapılan açıklamada, Baykar ile imzalanan İHA sözleşmesinin dünyadaki benzeri uçuş hizmetlerinin altında olduğu savunularak "sözleşme bedeli fahiş olmaktan çok uzaktır” denildi.

OGM’den orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan İHA’ların kiralanması hakkında yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “İhale sonucunda TUSAŞ’ tan 1 adet AKSUNGUR ve Baykar’dan 5 adet Bayraktar TB2 İHA temin edilmiştir. İHA kiralama fiyatlarına tüm masraflar dahildir. Toplam 9 Bayraktar TB2 İHA, OGM adına görev yapmaktadır. Yapılan algı oluşturmaya yönelik haberlerde ima edildiği gibi sözleşme bedeli fahiş olmaktan çok uzaktır” denildi.

Açıklamada kısaca şunlara yer verildi:

“Bu yıl orman yangınlarını tespit ve mücadelede 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında kullanılmak üzere 6 adet İHA kiralanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 20. Maddesi kapsamında ihaleye çıkılmıştır. İhale süreci kamuoyuna açık şeffaf bir şekilde işlemiştir. İhale sonucunda TUSAŞ’ tan 1 adet AKSUNGUR ve Baykar’dan 5 adet Bayraktar TB2 İHA temin edilmiştir. Hizmet alım şartnamelerinde de belirtildiği üzere İHA kiralama fiyatlarına bakım-onarım, yedek parça, personel, haberleşme, konaklama, yakıt ve DHMİ hava meydanı ücretleri gibi tüm masraflar dahildir.

Dünyada uçuş/saat performansı ile benzer verilen hizmetler dikkate alındığında benzerlerinin oldukça altında başarılı biri ihale süreci geçirilmiştir. Kiralanan 5 İHA’ya ek olarak Baykar tarafından bilabedel konuşlandırılan 4 Bayraktar TB2 İHA ile birlikte toplam olarak 9 adet Bayraktar TB2 İHA, OGM adına görev yapmaktadır.

Bayraktar TB2 İHA’ların her biri günde en az 10 saatten toplamda en az 50 saat uçuş yaparak görev yapmaktadır. Baykar ile imzalanan sözleşme, uçuş saat ücretleri dikkate alındığında dünyadaki benzeri uçuş hizmetlerinin çok altındadır. Yapılan algı oluşturmaya yönelik haberlerde ima edildiği gibi sözleşme bedeli fahiş olmaktan çok uzaktır.”