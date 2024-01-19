Öğrenciler ücretsiz eğitim hakları için sokağa indi

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısına karşı protesto düzenledi. Panepistimio Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Parlamento binasına yürüdü.

Hükümetin, özel üniversite kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısına karşı çıkan öğrenciler, "Özel üniversitelere hayır" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıdı. Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız sona erdi. Benzer gösteriler, Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de yapıldı.