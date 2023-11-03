Öğrenciler yine asansörde kaldı

Aydın ve Ordu’da yaşanan asansör facialarının ardından bir kaza da Konya’da yaşandı. Asansörde mahsur kalan öğrenciler şikayet ettiklerini, fakat çözüm bulunamadığını kaydetti.

HABER MERKEZİ

Aydın'da KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde asansörllere ilişkin kazalar yaşanmaya devam ediyor.

Geçen günlerde Ordu Fatsa'da öğrencilerin şans eseri faciadan kurtulmasının ardından bir kaza da Konya'da yaşandı.

Konya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Ilgın Meslek Yüksekokul Erkek Yurdu'nda arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, yurttaki diğer öğrenciler tarafından kurtarıldı.

Asansör boşluğunda kalan öğrenciler, asansörün bozuk olduğuna dair birçok kez şikayette bulunduklarını ama dönüş alamadıklarını belirtti.

Barınamıyoruz Hareketi ise 3 yurtta daha asansörlerle ilgili sıkıntı yaşandığını paylaştı. Sosyal medyadan yapılan paylaşıma göre, Munzur Üniversitesi Rektörlük Misafirhanesi'nde, Esenyurt Kız KYK yurdu, Karaman Hatuniye KYK Yurdu'nda asansörlerden sürekli sıkıntı yaşanıyor. Ayrıca Esenyurt Kız KYK Yurdu'nun iki yıldır bakımının yapılamadığı iddia edildi.

PROTESTO ETTİLER

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş ve Hacettepe Üniversitesinde bir öğrencinin intihar etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz iki hafta içerisinde 3 sıra arkadaşlarının mobbing, yoksulluk, geleceksizlik ve umutsuzluk sarmalı içerisinde intihar ettiğini belirten öğrenciler: "İki gün önce bir arkadaşımızın daha Ankara'da kaldığı yurtta kendini asarak yaşamına son verdiğini öğrendik. Biliyoruz ki arkadaşlarımızı intihara sürükleyen şey bu korkunç sistem ve öğrenci düşmanı politikalardır" dedi.