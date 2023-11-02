BirGün kırmızı etiketli asansörü yazmıştı: Gebze'deki asansörde iyileştirme yapıldı

Mustafa KÖMÜŞ

BirGün’ün Aydın’da KYK yurdunda Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesinin ardından Kocaeli Gebze’de bulunan yurtta da kırmızı etiketli olan asansörün bakımı gerçekleştirildi. Asansöre mavi etiket yapıştırıldı.

BirGün’ün haberinin ardından öğrenciler eylemler gerçekleştirmiş ve yurt koşullarının iyileştirilmesini istemişti. Öğrencilerin eylemlerinin asansörlerin bakımı yapıldı, kırık olan cam, pencere, kapılar yapılmaya başlandı.

Kocaeli Gebze KYK Yurdu’nda da asansörlerin ‘kullanıma uygun değil’ anlamına gelen kırmızı etiketli olduğu ortaya çıkmıştı. Yurt yönetimi tepkilerin ardından asansörü kapatmıştı.

Yurtta kalan bir öğrenci şunları söylemişti: “Aydın'da yaşanan olaydan sonra her yurtta olduğu gibi bizim yurtta da öğrenciler tedirgindi. Yurda geldiğimizden beri asansörlerde kırmızı etiket var. Yurdun öğrencilerinin olduğu gruplardan birinde asansörlerde kırmızı etiket olduğu konusu tartışıldı. Bakımların yapıldığı ama Makina Mühendisleri Odasından etiket beklendiği söylendi. Bir arkadaşımız yetkililere öğrencilerin tepkisini aktardı. Önce bakımların tam olduğu söylendi. Ardından asansörler kullanıma kapatıldı. Asansörler çalışırken de asansörde kalan arkadaşlarımız vardı.”