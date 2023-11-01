Öğrenciler Zeren Ertaş’ın ismini amfiye verdi

Aydın’da KYK yurdunda asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş için toplanan üniversite öğrencileri Buca Tarık Akan Amfi’sinin adını “Zeren Ertaş” olarak değiştirdi.

Aydın'daki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın adı Buca'da bulunan bir amfiye verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Buca'da bulunan Tarık Akan Amfi'sinin adı "Zeren Ertaş" olarak değiştirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekim günü asansörün yere çakılması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümünü protesto etmek toplanan üniversite öğrencileri İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Buca Hoca Ahmet Yesevi Yurdu önünde bir araya geldi.

Öğrenciler “Ölmeye değil okumaya geldik. Katil KYK” pankartı açarak yürüdü.

Sık sık “İnsanca bir yaşam istiyoruz”, “Yaşasın öğrenci dayanışması”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Savaşa değil eğitime bütçe”, “Zeren Ertaş isyanımızdır”, “Zeren’in katili Saray rejimi”, “Sokağa, eyleme, hesap sormaya”, “İnsanca bir yaşam istiyoruz” sloganları atarak Tarık Akan Anfi’sine kadar yürüdü.

Amfinin adını Zeren Ertaş olarak değiştiren öğrenciler burada talepleri üzerine fikir alışverişi yaptı.