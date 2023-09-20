Öğrencilere daha uzak yol göründü

Deprem güçlendirmesi için okullarından çıkarılan ve binaları yenilendikten sonra Mamak Kaymakamlığı’na devredilen öğrenciler bu kez de evlerinden uzak farklı bir okula gönderildi. Öğrenciler, okullarını geri istiyor.

Berkay SAĞOL

Ankara Mamak’ta bulunan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 820 öğrencisi, Ekim 2022’de okul binalarının depreme karşı güçlendirilmesi gerekçesiyle 1 yıllık süre için Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne nakledildi. Bu yıl başlayan eğitim öğretim yılıyla beraber öğrenciler okullarına dönmeyi beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı yenilenen okul binasını Mamak Kaymakamlığına verdi. Okulun öğrencileri ise bu hafta başında daha uzakta olan Mevlana Anadolu Lisesi’ne taşınmaya başladı.

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Sacit Ünalmış, yaklaşık 800 öğrencinin olduğu bir okulun yine aynı sayıda öğrencisi olan bir okula yollanarak okulun kendi binasının idari bir bina olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Ünalmış, “Söz konusu tasarruf; Milli Eğitim bakanı tarafından ‘2023-2024 Eğitim Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler’ konulu genelgeye de aykırıdır. Söz konusu genelgenin 25. Maddesinde ‘Bakanlığımıza ait veya tahsisli okul binaları eğitim ve öğretim amacı dışında kullanılmayacak, kullanılması gerektiğinde bakanlığımızın bilgisi ve onayı dâhilinde hareket edilecektir’ denilerek okul binalarının amacı dışında kullanımının önüne geçilmiştir” dedi.

İKİ ARAÇ KULLANACAKLAR

Ünalmış, şunları dile getirdi: “Okulun kendi binasının bulunduğu Mamak merkezdeki okulla, bu okul arasında çok uzak bir mesafe olduğundan tek araçla giden öğrenci ve öğretmenler iki araç kullanmak zorunda kalacak. Ayrıca orası anadolu lisesi olduğu için binada atölye ve laboratuvar bulunmuyor. Bu nedenle bir meslek lisesinin o okula taşınması uygun değil.”