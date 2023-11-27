Öğrencilere Diyanet TV

BirGün, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ÇEDES kapsamında hazırladığı plana ulaştı. Planda öğrencilere Diyanet TV izletilmesi gibi programlar yer aldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı ile eğitim alanında imzalanan işbirliği anlaşmalarının sonuncusu olan, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)”, eğitimin dinselleştirilmesi tartışmalarını alevlendirdi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ÇEDES Projesi için hazırlanan 132 saatlik plan da Diyanet İşleri Başkanlığı’na eğitim alanında sağlanan ayrıcalıklar gözler önüne serildi.

DİYANET İLE İŞBİRLİĞİ

Kamuoyundaki tepkinin haklılığını ortaya koyan planda, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içeren çok sayıda programın yer aldığı görüldü.

Program, “Hazırlık Çalışmaları, Edep-Saygı-Nezaket, Yardımseverlik ve Merhamet, Vatanseverlik, Sabır, Adalet ve Dürüstlük” ile “Sevgi-Dostluk-Vefa” başlıklarında hazırlandı. Programın, “Adalet ve Dürüstlük, Sabır” ve “Sevgi-Dostluk-Veda” başlıklarında Diyanet ile çok sayıda işbirliği öngörüldü.

Öğrencilerin, “Doğa ve çevre bilincine sahip olması, değerlerini fark etmesi” amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde de Diyanet’e sorumluluklar yüklendi. Bu kapsamda Diyanet Gençlik Merkezleri ile işbirliği içinde, “Sorumluluk ve Özdenetim” konulu etkinlikler düzenleneceği bildirildi. ÇEDES Projesi kapsamında 27 Şubat 2024 tarihinde, “Sabır” temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde de Diyanet Gençlik Merkezleri ile işbirliğine gidilebileceği belirtildi.

DİYANET TV

Programın en dikkati çeken bölümü ise Diyanet TV ile ilgili bölüm oldu. ÇEDES kapsamında, “Sevgi-Dostluk-Vefa” teması ile 29 Nisan 2024’te gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrencilere Diyanet TV üzerinden video ve çizgi film izletileceği ifade edildi.

DİYANET VAKFI DA LİSTEDE

Türkiye Diyanet Vakfı ve Kızılay da ÇEDES Programı kapsamındaki etkinliklerde öne çıktı. Diyanet Vakfı ya da Kızılay işbirliğinde organize edilecek yardım çalışmalarında öğrencilerin de görev alacağı kaydedildi.