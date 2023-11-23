Okuldan koparan proje hafızlık

2017 yılında 17 olan Hafızlık Projesi kapsamındaki okul sayısı, Kasım 2023 itibarıyla 251’e yükseldi. Öğrencilerin bir yıl kayıtlarını dondurarak Kuran eğitimi aldığı projedeki okullardan 74’üne, “Pekiştirme” görevi verildi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın eğitimi dinselleştirme çabasının en keskin hamlelerinden olan Hafızlık Projesi kapsamındaki öğrenci sayısı 2 bin 179’a ulaştı. 2016 yılında 17 olan proje kapsamındaki okul sayısı ise çarpıcı bir artışla 251’e yükseldi. Hafızlık programı uygulayan okul sayısında 2016-2023 döneminde yüzde bin 300’lük artış kaydedildi.

PEKİŞTİRME PROGRAMI

Proje kapsamındaki okulların 177’sinin imam hatip ortaokulu, 74’ünün ise imam hatip lisesi olduğu bildirildi. Hafızlık Projesi’ne dahil edilen liselerde, “Hafızlık Pekiştirme Programı” uygulandığı belirtildi. Hafızlık programı uygulayan toplam 177 imam hatip ortaokuldan 11’i Ankara’da, 23’ü İstanbul, dördü İzmir, ikisi ise Antalya’daki okullardan oluştu.

EĞİTİME 1 YIL ARA!

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2014 yılında, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü” imzalanmıştı. Protokol ilk defa 2016-2017 eğitim öğretim döneminde hayata geçirilmişti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen proje için ilk olarak 17 imam hatip ortaokulu pilot okul olarak belirlenmişti.

Nazif Yılmaz’ın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü döneminde başlatılan kapsamındaki öğrencilerin altıncı sınıfta bir yol boyunca örgün eğitime ara vererek Kuran eğitimi alacağı bildirilmişti.

Hafızlık projesi yapılan açıklamalarla protesto edilmiş ve tepkiyle karşılanmıştı. Çocuklara erken yaşlarda verilen din eğitiminin olumsuz sonuçlar doğuracağı, çocukların 9 yaşından itibaren Diyanet’e bağlı görev yapan ve eğitimci olmayan kişilere teslim edilmesinin çocuk hakkı ihlali olduğu vurgulanmıştı.

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HAFIZLIK EĞİTİMİ NEDİR?

4’üncü sınıfı bitiren öğrenciler arasından, “Hafızlığa kabiliyeti olanların” dahil edildiği proje, şu şekilde uygulanıyor:

• 5’in sınıfta proje imam hatip ortaokullarına kayıt olan öğrencilere temel ve meslek derslerinin dışında haftada dokuz saat Kuran dersi veriliyor.

• Bu süreci tamamlayan öğrenciler, beşinci sınıfın mart ve nisan ayında hafızlık yapmaya başlıyor. Diyanet’in okullara gönderdiği personel ile okuldaki öğretmenlerin işbirliği ile öğrencilerden, her gün Kuran’dan bir sayfa ezberlemesi talep ediliyor.

• Hafızlığa başlayan öğrenciler, altıncı sınıfta okula bir yıl ara veriyor.

• Öğrenciler yedinci sınıfa devam ederken haftada dokuzar saat daha Kuran dersi alıyor.