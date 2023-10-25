Öğrencilere vergisiz bilgisayar şartları nedir? Öğrencilere vergisiz bilgisayar ne zaman başlayacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde gençlere vergisiz akıllı bilgisayar ve bilgisayar vaadini 9.500 TL altındaki akıllı bilgisayarlara 5.500 tl destek verileceği şeklinde açıklamasının ardından öğrencilere vergisiz bilgisayar şartları nedir sorusunun yanı sıra öğrencilere vergisiz bilgisayar ne zaman başlayacak sorusu da gündemde. Vergisiz bilgisayar satışı ile ilgili Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmasının ardından konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Öğrencilere vergisiz bilgisayar şartları nedir? Öğrencilere vergisiz bilgisayar ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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Öğrencilere vergisiz bilgisayar ne zaman başlayacak? | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan geçtiğimiz seçim döneminde üniversiteli öğrencilere dönük akıllı bilgisayar ve bilgisayar alışverişlerinde bir seferliğe mahsus vergi alınmayacağına yönelik vaadine dair detaylar belli oluyor. Seçimlerden aylar sonra konuyla ilgili öğrencilere 9.500 liranın altındaki akıllı cep bilgisayarları için 5.500 TL destekte bulunulacağını duyurmasıyla vaadini tam olarak yerine getirmeyen Erdoğan'ın açıklaması sonrasında konuyla ilgili karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre öğrencilere vergisiz bilgisayar şartları nedir sorusu da yanıtını bulmuş oldu. Peki, Öğrencilere vergisiz bilgisayar şartları nedir? Öğrencilere vergisiz bilgisayar ne zaman başlayacak? İşte detaylar... Öğrencilere vergisiz bilgisayar şartları nedir? Öğrencilere dönük vergisiz bilgisayar satışına dair şartların yer aldığı karar Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan kara göre öğrencilere vergisiz bilgisayar şartları: Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır.

Bu destek, nihai satış 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve cihatları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarda kullanılır.

İkinci el cihaz satın aımları bu destek kapsamı dışındadır.

Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL'dir.

Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Bu destel, ilgili öğrenci adına kayırtlı bir hatla kullanılır

Edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılır.

Bu kararda yer alan şarların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri allınır.

Bu karar kapsamında verilen destekler GSB bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır. 9.500 TL altı bilgisayarlar: 9.500 lira altı laptop modelleri Öğrencilere vergisiz bilgisayar ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz bilgisayar düzenlemesi 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.