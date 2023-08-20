Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar: Şartlar ne olacak?

AKP'nin seçim vaatleri arasında yer alan, bir kereye mahsus öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı henüz yürürlüğe girmedi ancak şartları şekillenmeye başladı. İddiaya göre açık öğretim öğrencilerinin kapsam dışı kalması, vergisiz telefon satışının sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan modelleri kapsaması üzerinde duruluyor.

Telefonlar ve bilgisayarlardan alınan vergiler nedeniyle vatandaşlar adeta bir ürün kendine, bir ürün de devlete alıyor. Yüksek vergiler nedeniyle AKP seçim dönemi öğrencilere, bir kere mahsus olmak üzere vergisiz telefon ve bilgisayar vaadinden bulundu. Geçtiğimiz haftalarda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyerek seçim beyannamelerinde gençlere verilen sözleri adım adım hayata geçireceklerini ifade etti.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA ŞARTI NE?

Erdoğan konu hakkında, “Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü’de yer alan habere göre, yeni uygulama ile üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergi ödemeden telefon satın alabilecek.

Henüz öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar şartları açıklanmadı ancak iddiaya göre sadece Türkiye’de üretilen veya montajlanan telefon veya bilgisayar modellerini kapsaması bekleniyor.

Ayrıca sadece belirli bir fiyat aralığındaki telefon veya bilgisayar modellerini kapsaması beklenirken, sadece ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan örgün eğitim öğrencileri faydalanacak, açıköğretim okuyan öğrenciler kapsam dışı kalacak.

Yaş sanırı konusu ise henüz belirsizliğini koruyor.