Vergisiz iPhone Fiyat Listesi: Öğrenciler için vergisiz iPhone fiyatları

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim döneminde yükseköğrenime kayıtlı öğrenciler için bir seferliğe mahsus vergisiz telefon alabileceklerini vaat etmesinin ardından pek çok kişi vergisiz iPhone, telefon fiyat listesi araştırmasına başladı. Akıllı telefonlarda ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergilerini ödemeden yapılacak alışverişte öğrenciler için vergisiz iPhone fiyatlarını derledik. İşte vergisiz iPhone Fiyat Listesi...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde öğrenciler için vergisiz akıllı telefon vaat etmesinin ardından binlerce öğrenci vergisiz iPhone fiyat listelerini araştırmaya başladı. Akıllı telefonlarda ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergilerini ödemeden yapılacak alışverişte öğrenciler için vergisiz iPhone fiyatlarını derledik. Peki vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? İşte vergisiz iPhone Fiyat Listesi...

Vergisiz iPhone Fiyat Listesi

Model Vergili Satış Fiyatı Vergisiz Satış Fiyatı Toplam Alınan Vergi iPhone 14 Pro Max (128 GB) 69.999 ₺ 35.699 ₺ 34.299 ₺ iPhone 14 Pro (128 GB) 61.499 ₺ 31.364 ₺ 30.134 ₺ iPhone 14 Plus (128 GB) 56.499 ₺ 28.814 ₺ 27.684 ₺ iPhone 14 (128 GB) 47.499 ₺ 24.224 ₺ 23.274 ₺ iPhone 13 (128 GB) 39.999 ₺ 20.399 ₺ 19.599 ₺ iPhone 13 mini (128 GB) 35.999 ₺ 18.359 ₺ 17.639 ₺ iPhone 12 (128 GB) 37.999 ₺ 19.379 ₺ 18.619 ₺

*Yaklaşık olarak hesaplanmıştır.

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim döneminde "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmasının üzerinden epeyce zaman geçti. Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek sorusuna ilişkin şu ana dek henüz ilgili bakanlıktan bir açıklama gelmedi.

Yeni açıklama geldi

Erdoğan konuyla ilgili 2 Ağustos 2023'te son yaptığı açıklamasında "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

iPhone'den ne kadar vergi alınıyor?

Model Kültür Bakanlığı Vergisi (%1) TRT Bandrolü (%10) ÖTV (%50) KDV (%18) Alınan Toplam Vergi (%96,65) Mağaza Satış Fiyatı iPhone 14 Pro MAX (128 GB) 264 TL 2 bin 640 TL 13 bin 235 TL 7 bin 669 TL 25 bin 529 TL 52 bin 999 TL iPhone 14 Pro (128 GB) 214 TL 2 bin 341 TL 11 bin 867 TL 6 bin 408 TL 24 bin 527 TL 48 bin 999 TL iPhone 14 Plus (128 GB) 188 TL 1883 TL 10 bin 453 TL 5 bin 645 TL 21 bin 23 TL 41 bin 999 TL iPhone 14 (128 GB) 168 TL 1680 TL 9 bin 326 TL 5 bin 36 TL 19 bin 21 TL 37 bin 999 TL iPhone 13 (128 GB) 143 TL 1426 TL 7 bin 912 TL 4 bin 272 TL 15 bin 768 TL 31 bin 499 vTL

Vergi kalemleri iPhone Nisan 2023 fiyat listesine göre oluşturulmuştur.

Akıllı telefonlardan giriş fiyatının üzerine yüzde 1 (%1) Kültür Bakanlığı Vergisi, üstüne yüzde 10 (%10) TRT Bandrolü, üstüne yüzde 50 (%50) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), üstüne yüzde 18 (%18) Katma Değer Vergisi (KDV) alınmaktadır.

Akıllı telefonlardan alınan vergiler

Akıllı telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

Vergisiz iPhone 12 ne kadar?

iPhone 12 128 GB vergisiz ücreti 19.379 liradır.

Vergisiz iPhone 13 mini ne kadar?

iPhone 13 mini 128 GB vergisiz ücreti 35.999 liradır.

Vergisiz iPhone 13 ne kadar?

iPhone 13 128 GB vergisiz ücreti 20.399 liradır.

Vergisiz iPhone 14 ne kadar?

iPhone 14 128 GB vergisiz ücreti 24.224 liradır.

Vergisiz iPhone 14 Plus ne kadar?

iPhone 14 Plus 128 GB vergisiz ücreti 28.814 liradır.

Vergisiz iPhone 14 Pro ne kadar?

iPhone 14 Pro 128 GB vergisiz ücreti 31.364 liradır.

Vergisiz iPhone 14 Pro Max ne kadar?

iPhone 14 Pro 128 GB vergisiz ücreti 35.699 liradır.