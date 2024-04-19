Öğrencileri taciz eden okul müdürü tutuklandı

Elazığ’da bir lisede 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen okul müdürü tutuklandı.

Elazığ'da öğrencileri taciz ettiği iddia edilen okul müdürü tutuklandı

Olay, Elazığ’da bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk CİMER’e şikayette bulunarak okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini ifade etti.

Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikayette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini belirtti. 28 Mart’ta gözaltına alınan G.C., bir gün sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken son olarak bir öğrencinin daha şikayetçi olması üzerine G.C., yeniden ifadesi alınmak üzere polis tarafından adliyeye sevk edildi. Okul müdürü, Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.