‘Otizm derneğinde istismar’ davası ertelendi

İzmir’de ODER Otizm Derneği’nde otizmli bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili davanın altıncı duruşması gerçekleşti. Mahkeme heyeti karar duruşmasını 17 Temmuz tarihine ertelediğini açıkladı

Aycan KARADAĞ

İzmir’de faaliyet gösteren ODER isimli otizm derneğinde 2018 yılında yaşanan cinsel istismar skandalıyla ilgili davanın altıncı duruşması, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bir önceki duruşmada Adli Tıp Kurumu’ndan dosyaya gelen iyileştirilmiş ses kaydının bilirkişi tarafından dökümünün yapılmasının ardından tutuklu sanık U.E.’den ses örneği alınmasını talep etme kararını iptal ettiğini açıkladı. Sanık U.E.’nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 17 Temmuz saat 10.00’da görüleceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ODER Otizm Derneği’nde 2018 yılında otizmli çocuğun annesi dersten dönen çocuğun vücudunda morluklar görmesi üzerine öğretmen U.E.’nin şiddet uyguladığından şüphelenerek çocuğunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, çocuğun istismara maruz kaldığına ilişkin konuşmalar da böylece ses kayıt cihazına yansıdı.

İstismarı kanıtlayan ifadelerin çözümlenmesinin ardından U.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi ve hakkında “nitelikli cinsel istismar” suçundan dava açıldı. Dava U.E.’nin 30 yıl hapis cezasıyla sonuçlandı.

Ses kaydına ilişkin bilirkişi raporu ve cinsel istismar bulgusuna rağmen sanığa verilen 30 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesince bozularak dosyanın mahkemeye geri gönderilmesine karar verildi.