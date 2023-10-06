Öğrencilerin tek isteği ucuz yemek!

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yemeklere yüzde 200’lük zammı protesto eden öğrencilere müdahale edildi. 8 öğrenci gözaltına alındı. İTÜ’de ise yemekhanenin özelleştirilmesini tüm bileşenler protesto etti.

BirGün / EGE

Derinleşen ve her geçen gün büyüyen ekonomik kriz öğrencileri okullardan uzaklaştırırken, okumaya çalışanlar ise zamlarla boğuşuyor. Üniversitelerin başladığı tarih olan hafta başından beri İzmir’de hem Ege Üniversitesi’nde hem Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenciler yemekhaneye yapılan zamları protesto ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerin yemekhanelerinde gerçekleştirdikleri çatal bıçaklı protestolara dün de devam etti.

REKTÖR ESKİ AKP VEKİLİ

Eski AKP Milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar'ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi tarafından yemekhane fiyatlarına yapılan yaklaşık yüzde 200 zamla geçen yıl 5,80 TL olan yemek fiyatı 17 TL'ye çıkmasını öğrenciler protesto etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü’nde bulunan yemekhaneden özel güvenlik görevlileri tarafından okul bahçesine çıkartılarak polislere teslim edildi.

8 öğrenci emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler sağlık kontrolü için İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Öte yandan özel güvenlik görevlilerinin de yapılan müdahaleyi cep telefonu ile kaydetmesi dikkat çekti.

Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren bir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi, BirGün’e yaptığı açıklamada, “17 TL denilen ücret bizim bir hafta önceden para yatırdığımız zaman yararlandığımız bir ücret. Eğer bir hafta önceden bu ücreti yatırmayıp günlük geçiş yaparsak bir öğün yemeğin ücreti 67 TL’ye çıkıyor. Biz bu ücretleri protesto ettik ve öğrenci arkadaşlarımız ilk üç gün boyunca bize destek verdi. Ancak eylemlerimiz destek görmeye başladığı anda yani perşembe günü 8 arkadaşımız gözaltına alındı” dedi.

Öğrenci şunları dile getirdi: “Biz artık en temel haklarımızdan bile yoksun bırakılıyoruz. Dışarıdaki yemek daha pahalı diyerek bize yaptığımızın yanlış olduğunu söylüyorlar. Anayasal haklarımızı kullanmak istediğimizde bizi marjinalize etmek istiyorlar. Dokuz Eylül Üniversitesi en fazla hibe alan okullardan bir tanesi. Bu kadar hibe alan bir üniversite hiçbir takdir hakkını öğrencilerinden yana kullanmıyor.”

İTÜ’DE PROTESTO

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ise yemekhanenin özelleştirilmesine karşı tüm üniversite bileşenleri eylem gerçekleştirdi. Sendikalar, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı basın açıklamasında "Yemekhanemizin satılması kararından vazgeçilmesini, ihale sürecinin derhal durdurulmasını, kamusal ve anayasal bir sosyal hak olan iş yerinde sağlıklı ve nitelikli yemek hakkımızın bugüne kadar olduğu gibi İTÜ tarafından kendi personelimiz eliyle güvenli bir şekilde sağlanmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.