Yemekhane zammına karşı DEÜ’de eylem

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bir öğün yemek ücretine yapılan yüzde 193’lük zamma öğrenciler tepki gösterdi. Öğrenciler, yemekhanede öğrenciler çatal ve kaşıklarla 1 dakika boyunca ses çıkardı.

BİRGÜN EGE

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala üniversite yönetimi tarafından yemek ücretlerine zam yapıldı. Yemek ücretlerine yapılan yüzde 193 oranında zam öğrenciler tarafından protesto edildi.

Geçen sene 5,80 TL olan yemek ücreti bu yıl 17 TL’ye yükseltildi. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, Tınaztepe Kampüsünde bulunan yemekhane giderek öğle yemeği sırasındaçatal kaşıklarla 1 dakika boyunca ses çıkararak zamların geri alınmasını talep etti. Yemekhaneden çıkartılan öğrenciler, anayasal haklarını kullandıkları ifade ederek “Öğrencilerin yemeğinden ne istiyorsunuz?” diyerek isyan etti.

"NASIL BESLENECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

DEÜ Öğrenci Dayanışması tarafından yapılan açıklamada, “Haftalık tek bir öğünün 67 TL’ye çıktı. Enflasyonun her geçen gün artması, ekonomik krizin derinleşmesi ve tüm bunların da yüksek kiralar ve faturalar olarak bize yansıması zaten hali hazırda biz öğrencilerin sırtında büyük bir yükken, yemekhane zammı da sırtımıza yeni bir yük olmuş durumda. Ay sonunu nasıl getireceğimizin hesabını yaparken, barınmak için başımızı sokacak bir yer ararken şimdi de nasıl besleneceğimizi düşünüyoruz. Üniversite yönetimi almış olduğu bu kararla öğrencileri görmezden gelmiş ve krizin faturasını biz öğrencilere kesmeyi tercih etmiştir. Kararın tekrardan gözden geçirilmesini ve kararın muhattabı olan biz öğrencilerin de sürece dahil edilerek yemekhaneye yapılan fahiş zammın geri çekilmesini; sağlıklı, hijyenik, nitelikli, doyurucu öğünlerin bulunduğu yemekhane hizmetinin sunulmasını talep ediyoruz” denildi.