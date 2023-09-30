Yemekhane zammı aç bıraktı

Üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının başlamasına çok az zaman kala yemekhane ücretlerine zam yapılmaya devam ediliyor. Öğrenciler, yemekhane ücretlerini karşılayamadıklarını söyleyerek “Öğrencileri düşünmeliler” diyor.

Deniz GÜNGÖR

Üniversitelerde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasına sayılı günler kala üniversiteler, yemekhane ücretlerine peş peşe zamlar yapmaya devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nin ardından Anadolu Üniversitesi de sessiz sedasız yemekhane ücretlerine zam yaptı. Son 1 ayda 2 kez zam yapan üniversitenin, bir önceki eğitim öğretim döneminde 5 lira olan yemekhane ücreti, önce 9 liraya daha sonra ise 15 liraya çıkarıldı. Ege Üniversitesi ise yemekhane ücretlerine yüzde 200 zam yaparak 20 liraya çıkarılan öğle yemeği ücretini tepkilerin ardından 15 liraya indirdi. Öğle yemeğinin ücreti düşürülürken 20 lira olan sabah ve akşam yemeği fiyatları ise 35 liraya çıkarıldı. Yemekhane ücretlerine yapılan zamları eleştiren üniversite öğrencileri “Nitelikli ve ücretsiz yemek haktır” diyerek tepki gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Burhan Kılıç, yapılan zammın öğrenciler için kabul edilemez olduğunu söyledi. Aylık 3 öğün yemeğin fiyatının 900 liraya yakın olduğunu aktaran Kılıç, “Okula kayıt yaptırdığım zaman 1 lira 25 kuruşa yemek yiyorduk. Şu an bakılınca belki fiyatlar normal gözüküyor olabilir ama o 15 lirayı veremeyecek olan öğrenciler olacaktır” dedi. Öğrencilerin yemekhane zammına karşı eylem yapması gerektiğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti: “KYK’den burs/kredi alıyor ve kirada yaşıyorsanız okulda yemek yemeniz mümkün değil. Burs bulmaya çalışacağım. Okulun peyzaj çalışmalarına önem göstermek yerine biraz öğrencilerini düşünseler yemek ücretleri daha az olabilirdi.”

ÜCRETSİZ YEMEK HAKTIR

Ege Üniversitesi Konservatuar Türk Müziği Bölümü öğrencisi İbrahim Mert Uludağ da geçen dönem 6,5 lira ücretine yüzde 200 zam geldiğini söyleyerek, “Tepkilerin ardından öğle yemeğini ücretini düşürdüler ancak yemekler sağlıklı değil. Öğrenciler öğün çeşitliliğinin artmasını ve sağlıklı yemek istiyor. Yemekler iyi pişmiyor ve önceden yemeklerimizde kurt ve kıl çıktığı da oldu. Bu yemeklerin enflasyona göre öğrenciye en uygun şekilde ayarlanması gerekiyor” dedi.

DENGESİZ BESLENME BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR

Eğitim ve Araştırma, Buca Seyfi Demirsoy Araştırma, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar, yemekhaneye gitmeyip sokakta simit yiyerek protesto eylemi yaptı. İstanbul’da ise Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, “İşyerinde yetersiz ve dengesiz beslenme halk sağlığı sorunudur” diyerek, şu talepleri sıraladı:

Kaliteli beslenme koşullarının sağlanması için; yemeğin miktarında yeterlilik, öğünlere dağılımda denge sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

İşyerlerinde çalışanların sağlığını ve beslenme durumunu bozan her türlü olumsuz çalışma koşulları düzeltilmeli, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli her türlü önlem alınmalıdır.