Öğrencilerin yası tutuluyor

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Çekya’nın başkenti Prag’daki Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde 15 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı silahlı saldırının yankıları sürerken olaya ilişkin detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Çek haber sitesi Novinky, saldırıyı düzenleyen 24 yaşındaki David Kozak’ın söz konusu fakültede öğrenci olduğunu duyurdu. Çekya medyasında ise ölenlerden bazılarının saldırganın arkadaşı olduğu haberleri yer aldı. Saldırı sonrası başta Avrupa olmak üzere birçok lider, kınama ve taziye mesajı paylaştı.

Polis, saldırıyı düzenleyen Kozak’ın Prag’ın yakınlarındaki bir köyden geldiği ve üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, saldırganın daha sonra cansız bedenine ulaşıldığını ve intihar etmiş olabileceği bilgisini paylaştı.

BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Çekya Emniyet Genel Müdürü Martin Vondrasek, saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce büyük ihtimalle babasını da öldürdüğünü belirterek, bu kişinin fakültede konferansa katılmayı planladığını ancak konferansın olduğu salona gelmeden silahını ateşlediğini söyledi. Saldırganın "devasa bir silah ve mühimmat cephaneliğine" sahip olduğunu belirten Vondrasek, polisin hızlı müdahalesinin çok daha büyük bir katliamı önlediğini sözlerine ekledi.

Vondrasek ayrıca, Kozak'ın 15 Aralık'ta Prag'ın doğu eteklerindeki bir ormanda yürüyüş yapan 32 yaşındaki bir adamla iki aylık kızını bebek arabasında öldürdüğüne inandıklarını da söyledi.

Başbakan Petr Fiala, ülkenin yakın tarihinin en kanlı saldırısı nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun 23 Aralık’ı ulusal yas ilan ettiğini belirtti. Dün öğle saatlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Başbakan Fiala, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralılara gerekli ekonomik desteğin sağlanacağını dile getirdi.