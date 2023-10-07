Öğrencinin masrafı asgari ücretten fazla

IPA tarafından yapılan araştırma öğrencilerin megakentte yaşamak için asgari ücretten daha fazla gelire ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Geçen yıl 5.357 TL olan aylık yaşam maliyeti bu yıl tam 12.535 TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), megakentte okuyan üniversite öğrencilerinin aylık yaşam maliyetini araştırdı.

2023 Eylül verileri üzerinden gerçekleştirilen araştırmada, İstanbul’da yaşayan bir üniversite öğrencisinin aylık ve yıllık yaşam maliyetinin ne kadar değiştiği hesaplandı.

Hesaplamanın, öğrencilik durumuna özgü barınma, market ve dışarıdan yemek gideri, fatura ödemeleri, kültür sanat, kırtasiye, kişisel bakım, ulaşım harcamaları gibi temel harcama kalemlerine yönelik birincil ve ikincil veriler üzerinden yapıldığı belirtildi.

İPA’dan yapılan açıklamada “Barınma, büyük kentlerde öğrenci olanların en büyük gider kalemi olmakla birlikte; yükseköğretim gören gençlerin pek çok ihtiyacı artan enflasyon oranları ile birlikte daha maliyetli hale gelmiştir” dedi.

Araştırması’nın sonucuna göre; özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti sadece bir sene içerisinde iki kata yakın artış gösterdi. Üç kişilik bir evdeyse bir öğrencinin aylık maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 134’lük artışla 5 bin 357 TL’den asgari ücretin de üstüne çıkarak 12 bin 535 TL’ye yükseldi.

Araştırmaya göre; 2022-2023 eğitim öğretim döneminde özel yurtta kalan bir öğrencinin barınma harcaması aylık 3 bin 300 TL iken, bu rakam bu dönemde 10 bin 360 TL’ye çıktı. 2 kişiyle birlikte kiralık evde oturan bir öğrencinin barınma harcaması ise geçen yıl bin 900 TL iken bu yıl 6 bin 250 TL’ye çıktı. Bir diğer aylık en yüksek kalem olan market harcaması geçen yıl 550 TL olan yurtta kalan bir öğrencinin bu yılki market ve dışarıdan yemek harcaması 2 bin 287 TL’ye çıktı. Bu kaleme geçen yıl bin 780 TL ayıran evde kalan bir öğrenci ise bu yıl 3 bin 797 TL ayırmak zorunda.

YEMEKHANEDEN KÂR ELDE EDİYORLAR

Birçok üniversitede yemekhaneye gelen zam İstanbul Üniversitesi’ni de es geçmedi. Yemekhane ücretlerine tam yüzde 150’lik oranda zam yapıldı. İsmini vermeyen Leh Dili ve Edebiyatı 4’üncü sınıf öğrencisi zamma dair şu değerlendirmeyi yaptı: “İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en çok bütçe alan okulu. Bu bütçe nerelere harcanıyor bilmiyoruz ama biz öğrenciler için harcanmadığı kesin. Bakanlıklardan fazla bütçe alan bir üniversite için bizden yemek ücreti almalarının hiçbir mantığı yok, buradan kâr bile etmiyorlar. Yemekhane ücretsiz olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Tarih 2’nci sınıfta okuyan başka bir öğrenci ise şunları aktardı: “3 öğün yemek yiyen birisi, aylık 990 TL harcamak mecburiyetinde. KYK bursunun 1250 TL olduğu bir ortamda geriye kalan 260 TL ile bir öğrencinin nasıl geçinmesi beklenebilir? Öğrenciler çalışmak zorunda mı?”